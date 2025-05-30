Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло, передає 24 Канал.

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Смертність в Україні більша, ніж торік

За словами Дікарло, лише за перший квартал 2025 року смертність серед цивільного населення зросла на 59% у порівнянні з тим же періодом 2024 року. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 13 279 цивільних, зокрема 707 дітей.

Підтверджена кількість поранених цивільних осіб становить 32 449 осіб, зокрема 2 068 дітей,

– повідомила Дікарло.

Також вона підкреслила, що атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права та залишаються неприйнятними у всьому світі.

Раніше повідомлялось, що населення України нині оцінюється на рівні 34 мільйонів, з яких 29 мільйонів на підконтрольній нашій державі території. Інститут демографії оцінює число тих, хто виїхав за кордон у 5 мільйонів. За даними ООН таких українців більше.