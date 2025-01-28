На початку повномасштабного вторгнення оцінка була приблизно 42 мільйони в кордонах 1991 року. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник директора Інституту демографії та досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун, передає 24 Канал.

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Скільки осіб наразі проживає в Україні

За даними Інституту демографії, на підконтрольній території України проживає наразі приблизно 29 мільйонів людей.

"Плюс-мінус – мільйон. Це прийнятна точність для сучасних умов. Нам бракує нормальної демографічної інформації, щоб зробити більш точні розрахунки", – каже Олександр Гладун.

Щодо тих осіб, що виїхали за кордон через війну, є різні оцінки. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, це приблизно 6,8 – 6,9 мільйона громадян, а за підрахунками Інституту демографії – приблизно до 5 мільйонів.

Ми орієнтуємося на дані державної прикордонної служби. Ми вважаємо, що може бути подвійний облік за кордоном, коли наші громадяни зареєстровані у 2 – 3 країнах, тому що специфіка цієї війни полягає у тому, що нашим громадянам дозволили вільно переміщуватися практично по усьому світу. І тому можливий такий подвійний облік, коли громадяни змінили країну – залишилися за обліком в одній і стали в іншій,

– пояснює Олександр Гладун.

Він зауважив, що "істина, мабуть, десь посередині".

Нація старішає

Наразі по всьому світу є тенденція – всі нації старішають.

"Наша також. На початку повномасштабного вторгнення у віці 60 років і старше у нас було приблизно 25% населення, а у віці до 15 років – 15%. У зв'язку із масовим виїздом структура ще більш постарішала, тому що осіб пенсійного віку (64 роки, за даними Євростату) всього 6%, а осіб працездатного віку, із тих хто знаходиться у країнах ЄС, 62%. Молоді до 18 років – 32%", – розповів представник Інституту демографії.

Виїхала за кордон переважно молодь та особи працездатного віку, а пенсіонери залишилися в країні.

Це спричинило старіння нації ще більше.

Як зауважив Гладун, ці процеси будуть тривати незалежно від війни, а вона їх лише прискорила.