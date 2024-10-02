Серед головних причин зниження населення – війна та міграція. Про це йдеться у розпорядженні на сайті Кабміну.

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До 2051 року українців буде лише 25 мільйонів

Окрім війни та міграції, причинами скорочення населення називають низьку народжуваність, високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці тощо.

З урахуванням ... викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051 року – до 25,2 мільйона осіб,

– йдеться у тексті Стратегії.

За даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року кількість українців становила 48,5 мільйона осіб. А у липні 2024 року населення України оцінювали в 35,8 мільйона осіб, з них 31,1 мільйона осіб проживали "на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі".

"Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом'якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки і формування демографічної стійкості", – зазначають у документі.

Про що йдеться у Стратегії

Стратегією хочуть сформувати середовище, "сприятливе для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей". Зокрема, йдеться про безпеку, розбудову критичної і соціальної інфраструктури, доступність житла, якісної охорони здоров’я, робочих місць тощо. Також автори Стратегії наголосили на необхідності повернення в Україну осіб, які нині проживають в інших країнах.

Пріоритетами для забезпечення демографічного розвитку є підтримка сімей, збереження репродуктивного здоров'я, покращення умов праці та підвищення доступності медичних і соціальних послуг. Особлива увага приділяється мінімізації відтоку українців за кордон, підтримці внутрішньо переміщених осіб та створенню стимулів для повернення мігрантів,

– йдеться у документі.

Там наголосили на важливості політики розбудови прикордонних територій, які межують з Росією та Білоруссю. А також навели переваги, які можна використати для подолання негативних демографічних тенденцій та повернення українських мігрантів із-за кордону.

"Серед таких переваг є зручні та часто унікальні цифрові державні сервіси, доступна медицина, значно більша свобода у виробленні та прийнятті рішень, ніж у багатьох інших країнах, відносно доступна вартість життя, багатий культурний спадок, порівняно теплий, але при цьому не засушливий, клімат; великі простори та доступні для культивування земельні площі, особливо в сільській місцевості", – зауважують у Стратегії.