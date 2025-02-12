Що зміниться для споживачів та бізнесу

Документ встановлює чіткі норми для підприємців, зокрема у сфері електронної комерції. Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли запрацює оновлений закон про захист прав споживачів, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

Дивіться також Необанк Revolut почав працювати в Україні – що пропонує фінтех-гігант

Особливу увагу приділено доступності торгових закладів, прозорості інформації про товари та послуги, а також безпеці споживачів.

Доступність магазинів і ресторанів

Обов’язкові пандуси, спеціальні паркувальні місця та допомога персоналу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Розширений доступ до інформації

Покупці зможуть отримувати більше даних про товари та продавців через QR-коди у куточках споживача або у друкованій формі.

Організація роботи магазинів

Торгові заклади повинні облаштувати приміщення або спеціальні місця для зберігання особистих речей працівників.

Вимоги до мережевої торгівлі

Компанії, що працюють у цьому сегменті, зобов’язані мати складські приміщення та забезпечувати прозору взаємодію з покупцями.

Стандарти метрології

Ваги та інші вимірювальні прилади повинні відповідати законодавчим вимогам щодо точності.

Безпека товарів

Заборонено продавати предмети, які нагадують їжу, але не призначені для споживання, щоб уникнути ризиків для дітей.

Мета нововведень

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що оновлені правила спрямовані на створення прозорих умов для торгівлі, сприяння чесній конкуренції та запобігання корупції.

Зміни також орієнтовані на підвищенн'я якості сервісу та відповідність сучасним потребам суспільства, особливо в контексті електронної комерції та безбар’єрності.

Після завершення воєнного стану ці правила стануть обов'язковими для виконання всіма підприємствами, що здійснюють торговельну діяльність в Україні.