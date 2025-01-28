В начале полномасштабного вторжения оценка была примерно 42 миллиона в границах 1991 года. Об этом рассказал в эфире телемарафона заместитель директора Института демографии и исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун, передает 24 Канал.

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Сколько человек сейчас проживает в Украине

По данным Института демографии, на подконтрольной территории Украины проживает сейчас примерно 29 миллионов человек.

"Плюс-минус – миллион. Это приемлемая точность для современных условий. Нам не хватает нормальной демографической информации, чтобы сделать более точные расчеты", – говорит Александр Гладун.

Относительно тех лиц, выехавших за границу из-за войны, есть разные оценки. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, это примерно 6,8 – 6,9 миллиона граждан, а по подсчетам Института демографии – примерно до 5 миллионов.

Мы ориентируемся на данные государственной пограничной службы. Мы считаем, что может быть двойной учет за рубежом, когда наши граждане зарегистрированы в 2 – 3 странах, потому что специфика этой войны заключается в том, что нашим гражданам разрешили свободно перемещаться практически по всему миру. И поэтому возможен такой двойной учет, когда граждане сменили страну – остались на учете в одной и стали в другой,

– объясняет Александр Гладун.

Он заметил, что "истина, видимо, где-то посередине".

Нация стареет

Сейчас по всему миру есть тенденция – все нации стареют.

"Наша также. В начале полномасштабного вторжения в возрасте 60 лет и старше у нас было примерно 25% населения, а в возрасте до 15 лет – 15%. В связи с массовым выездом структура еще более постарела, потому что лиц пенсионного возраста (64 года, по данным Евростата) всего 6%, а лиц трудоспособного возраста, из тех кто находится в странах ЕС, 62%. Молодежи до 18 лет – 32%", – рассказал представитель Института демографии.

Выехала за границу преимущественно молодежь и лица трудоспособного возраста, а пенсионеры остались в стране.

Это привело к старению нации еще больше.

Как отметил Гладун, эти процессы будут продолжаться независимо от войны, а она их только ускорила.