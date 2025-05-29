Станом на 29 травня 2025 року з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив вже близько 984 940 осіб загиблими і пораненими, передає 24 Канал.

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Втрати окупантів з початку 2025 року

Головком Олександр Сирський розповів, що лише з початком цього року загинуло і отримало пораненням 194 140 окупантів.

Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни,

– наголосив генерал.

У ніч проти 29 травня у Ставрополі внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув заступник мера Заур Гурцієв. Відомо, що у 2022 році він керував бомбардуваннями Маріуполя. За свою участь у збройній агресії проти України він отримав 5 відзнак.

Нещодавно українська авіація завдала удару по пункту ФСБ в Бєлгородській області, використовуючи дві французькі авіабомби AASM Hammer.

Удар було завдано по селу Глотово, де перебували російські військові.