Загальні втрати противника серед особового складу вже перевищили понад 984 тисячі ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 984940 (+1050) осіб,
- танків – 10864 (+0);
- бойових броньованих машин – 22645 (+1);
- артилерійських систем – 28386 (+31);
- РСЗВ – 1397 (+0);
- засобів ППО – 1171 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81);
- крилатих ракет – 3265 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56);
- спеціальної техніки – 3902 (+0).
Втрати ворога на 29 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів. Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму – порушене.