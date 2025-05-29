Загальні втрати противника серед особового складу вже перевищили понад 984 тисячі ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 984940 (+1050) осіб,

танків – 10864 (+0);

бойових броньованих машин – 22645 (+1);

артилерійських систем – 28386 (+31);

РСЗВ – 1397 (+0);

засобів ППО – 1171 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81);

крилатих ракет – 3265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56);

спеціальної техніки – 3902 (+0).



Втрати ворога на 29 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів. Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму – порушене.