Общие потери противника среди личного состава уже превысили более 984 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 984940 (+1050) человек,
  • танков – 10864 (+0);
  • боевых бронированных машин – 22645 (+1);
  • артиллерийских систем – 28386 (+31);
  • РСЗВ – 1397 (+0);
  • средств ПВО – 1171 (+0);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81);
  • крылатых ракет – 3265 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50015 (+56);
  • специальной техники – 3902 (+0).


Потери врага на 29 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно стало известно, что воины ГУР разбили военный поезд оккупантов. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено.