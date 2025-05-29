Общие потери противника среди личного состава уже превысили более 984 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 984940 (+1050) человек,

танков – 10864 (+0);

боевых бронированных машин – 22645 (+1);

артиллерийских систем – 28386 (+31);

РСЗВ – 1397 (+0);

средств ПВО – 1171 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81);

крылатых ракет – 3265 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 50015 (+56);

специальной техники – 3902 (+0).



Потери врага на 29 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что недавно стало известно, что воины ГУР разбили военный поезд оккупантов. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено.