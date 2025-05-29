Общие потери противника среди личного состава уже превысили более 984 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 984940 (+1050) человек,
- танков – 10864 (+0);
- боевых бронированных машин – 22645 (+1);
- артиллерийских систем – 28386 (+31);
- РСЗВ – 1397 (+0);
- средств ПВО – 1171 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81);
- крылатых ракет – 3265 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 50015 (+56);
- специальной техники – 3902 (+0).
Потери врага на 29 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что недавно стало известно, что воины ГУР разбили военный поезд оккупантов. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено.