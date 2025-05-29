Що відомо про Заура Гурцієва, пише 24 Канал.

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Що відомо про Заура Гурцієва

Заур Гурцієв народився і виріс у Північній Осетії. Він закінчив військову академію зв’язку у Санкт-Петербурзі, 2007 року почав службу у збройних силах країни-агресорки Росії.

В ЦПД ще у 2024 році розповідали, що в одному з відео, знятих у рамках його участі в кремлівській кадровій програмі "Врємя героєв", він розповідав про важливість збереження життя під час війни, однак, очевидно, що він мав на увазі не цивільних українців.

Зазначимо, що внаслідок бомбардувань Маріуполя навесні 2022 року, якими командував у тому числі й Гурцієв, загинули тисячі мирних людей.

Працівники правоохоронних органів України кваліфікували авіаудари по Маріуполю як воєнний злочин. Проте керівництво армії Росії вважає те, що зробив Гурцієв, приводом для гордості. Так, за свою участь у збройній агресії проти України він отримав 5 відзнак.

Згодом його призначили першим заступником голови адміністрації Ставрополя.

Вже у ніч на 29 травня 2025 року стало відомо, що Гурцієв загинув у російському Ставрополі внаслідок вибуху невідомого пристрою. Так, за даними губернатора Ставропольського краю, Гурцієв та ще одна особа, ім'я якої не називають, загинули через вибух невідомого предмета, ймовірно, гранати на вулиці Чехова у Ставрополі.