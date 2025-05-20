В Україні було ліквідовано російського журналіста і телеведучого Олексія Семенова. До мобілізації він працював на якутських телеканалах "Саха Сире" та "Күнтен күн". Передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Ліквідували російського журналіста

Якутський телеведучий вирішив змінити сценарій, промінявши мікрофон на окопи. В результаті чого був успішно ліквідований українськими воїнами.

Телеведучий Олексій Семенов (позивний "НВК"), який пішов на війну добровольцем, загинув у зоні так званої СВО. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним, близьким, друзям і землякам…

– написали у пропагандистському росЗМІ.

Семенов приєднався до армії Росії як доброволець і вирушив на війну проти України. Місцеві чиновники називали його "справжнім патріотом" і "мужньою людиною".

Раніше повідомлялося про ліквідацію одразу трьох російських пропагандистів. Вони загинули на фронті, ймовірно, внаслідок артилерійського обстрілу ЗСУ. Серед них був кореспондент "Ізвєстій".

Також в Україні ліквідували російського полковника Абдулазіза Шихабідова, який брав участь у захоплені Бучі у 2022 році.