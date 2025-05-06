Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про смерть російського полковника

В понеділок, 5 травня, в школи Дагестану почала надходити звістка про загибель командира 76 Псковської дивізії полковника Абдулазіза Шихабідова. Цікаво, що Путін призначив його на цю посаду лише в середині березня.

Так, у ліцеї №13 міста Каспійськ відкрили "пам’ятний куточок" із фотографіями та інформацією про російського окупанта. А в Буйнакській школі-інтернаті для учнів 7 – 9 класів провели позакласний захід, де палили "свічки пам’яті" та читали вірші. Зауважимо, що після оприлюднення звіт про цей захід зник з офіційних сторінок навчального закладу, але зберігся в вебархіві.

Школи в Дагестані сповістили про загибель Шихабідова / Фото росЗМІ

За інформацією російських пропагандистських спільнот, Шихабідова вже поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Що відомо про 76 Псковську дивізію

76 Псковська дивізія бере участь у війні проти України з 2014 року. Відомо, що її бійці брали участь у захопленні Криму, а також у боях на Донеччині. Вже після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року саме Псковська дивізія розташовувалася в Бучі.

Розслідування журналістів підтвердило, що військовослужбовці Псковської дивізії були відповідальними за акти насильства проти мирних жителів у Бучі.

Відомо також, що до війни в Україні Шихабідов брав участь у бойових діях у Південній Осетії та Сирії.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ ліквідували комбата з "Ахмату" Бувайсара Умханова. Він загинув на Курському напрямку внаслідок удару по командному пункту окупантів.