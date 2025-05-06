Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о смерти российского полковника

В понедельник, 5 мая, в школы Дагестана начала поступать весть о гибели командира 76 Псковской дивизии полковника Абдулазиза Шихабидова. Интересно, что Путин назначил его на эту должность только в середине марта.

Так, в лицее №13 города Каспийск открыли "памятный уголок" с фотографиями и информацией о российском оккупанте. А в Буйнакской школе-интернате для учащихся 7 – 9 классов провели внеклассное мероприятие, где жгли "свечи памяти" и читали стихи. Заметим, что после обнародования отчет об этом мероприятии исчез с официальных страниц учебного заведения, но сохранился в вебархиве.

Школы в Дагестане сообщили о гибели Шихабидова / Фото росСМИ

По информации российских пропагандистских сообществ, Шихабидова уже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Что известно о 76 Псковской дивизии

76 Псковская дивизия участвует в войне против Украины с 2014 года. Известно, что ее бойцы участвовали в захвате Крыма, а также в боях в Донецкой области. Уже после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года именно Псковская дивизия располагалась в Буче.

Расследование журналистов подтвердило, что военнослужащие Псковской дивизии были ответственными за акты насилия против мирных жителей в Буче.

Известно также, что до войны в Украине Шихабидов участвовал в боевых действиях в Южной Осетии и Сирии.

Напомним, что недавно ВСУ ликвидировали комбата из "Ахмата" Бувайсара Умханова. Он погиб на Курском направлении в результате удара по командному пункту оккупантов.