Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Донецкую областную прокуратуру.

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Казнь украинского военнопленного

По данным следствия, 17 июня 2024 года подозреваемые дали своим подчиненным команду расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. Не оставлять живыми пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их подчиненным приказали:

заместитель командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Шот Карапетян (позывной "Юстас");

командир штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения Дмитрий Чихабах (позывной "Сбер").

"Не оставлять живыми", "обезглавить" погибших украинских героев, "насадить отрезанные головы на колья и выставить их как заборы на местах украинских флагов" – именно такие приказы отдавали командиры вражеских подразделений с позывными "Юстас" и "Сбер" в 2024 году во время штурма Старомайорского,

– отметили в прокуратуре.

Кроме того, представители "второй армии мира" требовали от штурмовиков грабить погибших – забирать деньги, золото, срывать шевроны.

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Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать военных преступников. Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, недавно в Украину вернули тело пленной журналистки Виктории Рощиной без некоторых органов. С помощью вскрытия россияне могли попытаться скрыть то, что смерть наступила вследствие удушения или удушения. Найденная пометка "СПАС", вероятно, указывает на так называемую официальную причину – суммарное поражение артерий сердца.