Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України та Донецьку обласну прокуратуру.

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Страта українського військовополоненого

За даними слідства, 17 червня 2024 року підозрювані дали своїм підлеглим команду розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх підлеглим наказали:

заступник командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії Шот Карапетян (позивний "Юстас");

командир штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання Дмитро Чихабах (позивний "Сбер").

"Не лишати живими", "обезголовити" загиблих українських героїв, "насадити відрізані голови на кілки й виставити їх як паркани на місцях українських прапорів" – саме такі накази віддавали командири ворожих підрозділів із позивними "Юстас" і "Сбер" у 2024 році під час штурму Старомайорського,

– зазначили в прокуратурі.

Окрім того, представники "другої армії світу" вимагали від штурмовиків грабувати полеглих – забирати гроші, золото, зривати шеврони.

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Наразі тривають комплексні заходи, аби знайти й покарати воєнних злочинців. Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули тіло полоненої журналістки Вікторії Рощиної без деяких органів. За допомогою розтину росіяни могли спробувати приховати те, що смерть настала внаслідок удушення або задушення. Знайдена позначка "СПАС", ймовірно, вказує на так звану офіційну причину – сумарне ураження артерій серця.