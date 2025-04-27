Об этом пишет 24 Канал на сообщение оккупантов.

Смотрите также На фоне победных заявлений Кремля Генштаб ошеломил потерями России и КНДР на Курщине

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного воина "Ахмата"

47-летний военный по имени Бувайсар Умханов погиб 24 апреля в результате боев с украинскими Силами обороны на Курском направлении. Он служил в должности командира батальона 4 бригады спецназа "Ахмат", что подчиняется российскому министерству обороны. Российские СМИ пишут, что оккупант погиб в результате удара по командному пункту российских войск.

О потере заявил командир формирования "Ахмат" Апти Алаудинов. Боец родом из Чеченской Республики выполнял преступные приказы Кремля.

Погиб наш брат Бувайсар Хасанович Умханов, позывной Тарзан,

– говорится в сообщении.

Известно, что Умханов был уроженцем станицы Гребенской Шелковского района Чеченской Республики.

Бывший подчиненный Бувайсара Умханова Александр Воложанин писал в сети, что он под его руководством воевал под Северодонецком. Ликвидированный оккупант, по его словам, первым вошел в город и боролся с украинскими защитниками. Российский военный говорит, что Умханов – "герой и супервоин".

Бувайсар Ухманов также внесен в базу "Миротворец" за причастность к геноциду украинского народа и участия в боевых действиях против Украины. Там также указывается, что оккупант был одним из тех, кто весной 2022 года участвовал в убийствах мирных жителей, грабежах, разбоях и мародерстве.

Напомним, хотя Россия и заявила, что ВСУ отходят из Курской области, но эта информация неправдива. Сейчас украинские бойцы успешно там активизировались и наносят значительные потери противнику. Так недавно на этом направлении воины уничтожили группу морпехов 810 бригады России.