Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії ліквідували пропагандистку

Російські "воєнкори" пишуть, що у Бєлгородській області загинула пропагандистка "Пєрвого канала" Анна Прокофьєва. 35-річна "воєнна кореспондентка" перебувала поблизу Демидівки на "редакційному завданні", але загинула.



Росіяни пишуть про смерть Прокофьєвої / Скриншот

Достеменно невідомо, що стало причиною смерті російської пропагандистки. Одні росЗМІ пишуть, що Прокофьєва загинула внаслідок удару БпЛА, інші – що кореспондентка отримала смертельне уламкове поранення. Існує й третя версія, що Прокофьєва нібито "підірвалася на ворожій міні", однак до цієї теорії є чимало питань, адже як "ворожа міна" могла опинитися у Бєлгородській області.

Цікаво, що у мережі пишуть, що Прокофьєву могли вбити російські військові. Деякі телеграм-канали пишуть, що такі випадки були в Чечні, коли журналістів ліквідовували російські піхотинці та десантники, щоб приховати факти мародерства. Ймовірно, Прокофьєва зняла кадри розкрадання російськими солдатами будинків у прикордонні Бєлгородської області.

РосЗМІ додають, що останніми днями Прокофьєва у Суджі на Курщині. Вона робила пропагандистські сюжети для "Пєрвого канала" та нібито допомагала з евакуацією.



Російська пропагандистка Прокофьєва / Фото з російських телеграм-каналів

"Пєрвий канал" підтвердив смерть своєї "воєнної кореспондентки", Також повідомляють, що поранення отримав оператор Дмітрій Волков, який працював з Прокофьєвою. Він отримав серйозні поранення і зараз підключений до апарату ШВЛ. Волкова екстренно везуть до Курської обласної лікарні.

Відомо, що Прокофьева раніше працювала в агенції "Росія Сєгодня", а з 2023 року – на "Пєрвому каналі". Там вона вела репортажі із зони так званої "сво".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова вже накинулася зі звинуваченнями на Україну. Вона цинічно заявила, що, мовляв, на журналістів "йде полювання".

Раніше ЗСУ одним ударом ліквідували трьох російських пропагандистів. Так, троє російських пропагандистів, включаючи воєнкора, оператора та водія, були ліквідовані на фронті, ймовірно, внаслідок артилерійського обстрілу ЗСУ.

Серед загиблих – кореспондент "Ізвєстій" Олександр Федорчак, який працював у Луганській та Харківській областях і нещодавно знімав репортаж на Куп'янському напрямку.