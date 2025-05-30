Так, вероятность погибнуть на войне для мужчин из Тывы или Алтая в 30 – 40 раз выше, чем для жителей Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Откуда больше всего россиян едет на войну

На 10 тысяч мужского населения больше всего погибших зафиксировано в Тыве (120), Бурятии (91) и Республике Алтай (89). В Москве этот показатель составляет всего 3 погибших на каждые 10 тысяч мужчин.

В Тыве почти четверть погибших – это осужденные, завербованные в частные военные компании или армии, еще треть – кадровые военные. В Алтае 47% погибших – добровольцы, подписавшие контракт после 2022 года. В Бурятии 25% погибших – это профессиональные военные, 34% – добровольцы, а каждый пятый – мобилизованный, что вдвое превышает средний показатель по стране.

В Москве среди погибших 10% – осужденные, 26% – добровольцы, 15% – мобилизованные, 20% – кадровые военные.

Демографы говорят, что региональные различия в уровне потерь связаны с социально-экономическими факторами. В беднейших регионах армия выполняет роль социального лифта, замещая отсутствие возможностей в образовании и на рынке труда. В Москве военная карьера менее популярна.

Также исследователи отмечают, что потери Тывы и Бурятии значительно превышают аналогичные показатели в других национальных республиках – например, в Дагестане, Ингушетии, Татарстане или Башкортостане они вдвое или втрое ниже. Это свидетельствует о том, что ключевую роль играют не этнические факторы, а социальное неравенство.

Реальное количество погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 170 000 до 246 000 человек.