Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Интересно Любят часами обсуждать детали, – Кулеба раскрыл тактику россиян во время переговоров

Что сказал Песков о готовности Путина к встрече с Зеленским

Представитель российского диктатора сказал, что в случае "достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины" может зайти речь и о "контактах на высшем уровне".

Но они (контакты – 24 Канал) должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такого результата и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на самом высоком уровне,

– заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что, мол, президент Путин говорил неоднократно, что "принципиально он за" контакты на высшем уровне с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. По словам Пескова, эти контакты "безусловно нужны".

К слову, Дмитрий Песков также заявил, что российская делегация будет присутствовать в Стамбуле 2 июня для переговоров с Украиной. Пресс-секретарь Путина сказал, одной из тем, которую будут обсуждать в Турции, будут проекты так называемых "меморандумов".