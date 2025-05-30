Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дмитра Кулеби під час конференції "Правда у русі", які цитує "Радіо Свобода".

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Що розповів Кулеба про тактику Росії на переговорах

Дмитро Кулеба, базуючись на власному досвіді переговорів з ворогом, розповів, що російська дипломатія відома своєю увагою до деталей.

Вони (росіяни – 24 Канал) люблять годинами обговорювати деталі, моделювати різні сценарії. Якщо вони мають на меті занурити переговори в глухий кут, не сумнівайтеся, вони будуть займатися нескінченним обговоренням деталей,

– зазначив дипломат.

Ексміністр також наголосив, що якщо російська делегація хоче не домовитися, а імітувати готовність до переговорів, то вона буде пропонувати, розбивати будь-який процес на багато етапів.

Окрім того, Кулеба додав, що російські перемовники завжди демонструють впевненість у спроможності Москви досягти власних цілей.

"Починаючи з 2014 року та дотепер, полягає в тому, що російські перемовники завжди демонструють силу та свою 100% впевненість у здатності Росії досягти своїх цілей. Вони ніколи, на відміну від західних дипломатів і політиків, не дозволяли собі ні на секунду повірити, почати думати, що Росія не вірить у те, чого вона намагається досягти", – зауважив колишній глава МЗС України.

До слова, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп розчарований "рівнем нерозумності" Росії під час мирних переговорів. Американський генерал також підкреслив, що Москва досі не передала українській стороні обіцяного "меморандуму" про припинення вогню.