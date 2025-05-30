Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Цікаво У війні в Україні ми підходимо до роздоріжжя, – глава МЗС Туреччини

Що сказав Пєсков про переговори з Україною

Дмітрій Пєсков розповів пропагандистам, що делегація перемовників з Москви вирушає до Стамбула. У понеділок вранці 2 червня представники Кремля, за словами прихвосня Путіна, будуть готові до другого раунду переговорів з представниками Києва.

Прессекретар глави Кремля також наголосив, що Москва розраховує, що російський та український проєкти так званих "меморандумів" будуть обговорювати під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Водночас Пєсков сказав, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо врегулювання війни в Україні не оприлюднюватимуть.

Зрозуміло, що нічого оприлюднювати не будуть, це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів – і російський, і український, як ми сподіваємося, обговорюватимуться на другому ранді переговорів,

– заявив речник Кремля.

Цікаво, що представник Кремля заявив, що Владімір Путін нібито "принципово підтримує" можливість особистої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Дмітрій Пєсков стверджує, що "такі контакти потрібні, але необхідна хороша підготовка".

Також представник Путіна сказав, що у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною, і вони не стосуватимуться майбутнього європейської безпеки. За словами Пєскова, ці питання потрібно обговорювати з європейцями.

Зрештою прессекретар російського президента наговорив, що наразі всі сконцентрувалися на прямих російсько-українських переговорах.

"Виробляється та узгоджуватиметься перелік умов для тимчасового перемир'я і таким чином безпека судноплавства у Чорному морі так чи інакше стане частиною ймовірних майбутніх розумінь", – резюмував Пєсков.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ погодився на другий раунд переговорів з Росією в Стамбулі 2 червня.