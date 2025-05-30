Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Хакана Фідана під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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Що заявив Фідан стосовно мирних переговорів

Турецький міністр закордонних справ зазначив, що підтримка щодо суверенітету й територіальної цілісності та незалежності України з боку Анкари є повною.

За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні.

Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе,

– заявив глава МЗС країни.

Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах.

До слова, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ погодився на другий раунд переговорів з Росією в Стамбулі 2 червня. Водночас українська сторона хоче конструктивної дискусії з росіянами, а також отримати від Москви "меморандум" щодо закінчення війни перед зустріччю.