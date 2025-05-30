Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Хакана Фидана во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

К теме Трамп разочарован Путиным из-за обстрелов во время переговоров о перемирии, – Госдеп

Что заявил Фидан относительно мирных переговоров

Турецкий министр иностранных дел отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины со стороны Анкары является полной.

По словам Фидана, прежде всего Турцию не интересует, где именно будут проводиться переговоры о мире между Киевом и Москвой. В то же время турецкие власти заинтересованы в том, как максимально быстро можно достичь завершения войны в Украине.

Мы верим, что реальным является проведение второго тура переговоров, и отмечаю готовность Турции принимать эти переговоры у себя,

– заявил глава МИД страны.

Хакан Фидан также подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером Турции, поэтому отношения между нашими странами можно углублять в различных сферах.

К слову, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев согласился на второй раунд переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня. В то же время украинская сторона хочет конструктивной дискуссии с россиянами, а также получить от Москвы "меморандум" об окончании войны перед встречей.