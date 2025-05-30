Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

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Как в Госдепе прокомментировали ход переговоров

Во время брифинга у Брюс спросили, возможен ли "добросовестный диалог" между Россией и Украиной, если Москва параллельно ведет военное наступление. Она ответила: "Очевидно, мы это выясним".

Опять же, мы будем – мы судим – и я думаю, что президент (Трамп - 24 Канал) уже вынес свой приговор Путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии,

– добавила пресс-секретарь.

Также Брюс отметила, что Соединенным Штатам, вероятно, придется принимать решение о дальнейших переговорах с учетом развития событий в будущем.

"И это – это суждение, которое вынесут лидеры этой страны – лидеры, откровенно говоря, свободного мира – о том, возможно ли это, или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решение по мере развития событий", – объяснила она.

К слову, председатель ОП Андрей Ермак сообщил, что Украина готова провести второй раунд прямых переговоров с Россией в Стамбуле на следующей неделе. Он добавил, что Киев хочет получить от российской стороны "меморандум", чтобы вести конструктивные дискуссии.