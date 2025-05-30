Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме США в ООН объяснили, что означал бы их выход из переговоров по миру в Украине

Что сказали США в ООН российской стороне

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия согласилась на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня на суше, в воздухе, на море и остановить обстрелы критически важных объектов инфраструктуры.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной 16 мая не привел к успеху в достижении соглашения о прекращении огня, которое, по словам Москвы, невозможно достичь до "выполнения определенных условий".

Мы хотим сотрудничать с Россией, в частности над этой мирной инициативой и экономическим пакетом. Военного решения этого конфликта нет. Соглашение, которое предлагают сейчас, – это лучший возможный результат для России. Президент Путин должен согласиться на это соглашение,

– заявил на Совбезе ООН исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США Джон Келли.

Он также отметил, что первым шагом США по прекращению войны в Украине должно быть выдвижение предложения о немедленном, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня. Киев уже принял это предложение.

"С тех пор мы призываем Россию согласиться на прекращение огня", – сказал Келли.

Представитель американских дипломатов в ООН отметил, что если Россия решит все же продолжать эту катастрофическую войну, то Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от переговорных усилий по прекращению этого конфликта. Келли добавил, что Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против России.

Кроме того, дипломат напомнил, что США ожидают от России так называемый "меморандум" об окончании войны.

Мы будем оценивать серьезность намерений России прекратить войну не только по содержанию этого документа, но, что еще важнее, за действиями Москвы,

– сказал Келли.

Он также осудил недавние массированные атаки России на Украину, считая их такими, что "не демонстрируют желание к миру".

Как отреагировали на слова американца Россия и Украина

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва якобы намерена продолжать серьезные прямые переговоры с Украиной. По словам оккупанта, Россия предложила провести второй раунд прямых переговоров в понедельник в Стамбуле.

"Мяч на стороне Украины: или переговоры, а потом мир, или неизбежное поражение Украины на поле боя с другими условиями завершения конфликта", – цинично заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что Россия не показывает никакого настоящего намерения остановить войну. Украинский дипломат призвала страны ввести более строгие санкции против Москвы.

Украина последовательно демонстрирует преданность дипломатии и остается открытой к любому формату, который может дать ощутимые результаты,

– сказала она.

В то же время Гайовишин добавила, что Киев никогда не признает претензий России на любую временно оккупированную украинскую территорию, а также не потерпит вмешательства Москвы в суверенные решения Украины, в частности в вопросах нашей обороны или союзов.