Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми США в ООН пояснили, що означав би їхній вихід з переговорів щодо миру в Україні

Що сказали США в ООН російській стороні

Сполучені Штати хочуть, щоб Росія погодилася на всеохопне 30-денне припинення вогню на суші, в повітрі, на морі та зупинити обстріли критично важливих об'єктів інфраструктури.

Перший раунд прямих переговорів між Росією та Україною 16 травня не призвів до успіху в досягненні угоди про припинення вогню, яке, за словами Москви, неможливо досягти до "виконання певних умов".

Ми хочемо співпрацювати з Росією, зокрема над цією мирною ініціативою та економічним пакетом. Військового розв'язання цього конфлікту немає. Угода, яку пропонують зараз, – це найкращий можливий результат для Росії. Президент Путін повинен погодитися на цю угоду,

– заявив на Радбезі ООН виконувач обов'язків заступника постійного представника США Джон Келлі.

Він також зазначив, що першим кроком США щодо припинення війни в Україні має бути висунення пропозиції щодо негайного, безумовного та всеосяжного припинення вогню. Київ уже прийняв цю пропозицію.

"Відтоді ми закликаємо Росію погодитися на припинення вогню", – сказав Келлі.

Представник американських дипломатів в ООН зазначив, що якщо Росія вирішить все ж продовжувати цю катастрофічну війну, то Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від переговорних зусиль щодо припинення цього конфлікту. Келлі додав, що Вашингтон також може запровадити додаткові санкції проти Росії.

Окрім того, дипломат нагадав, що США очікують від Росії так званий "меморандум" щодо закінчення війни.

Ми оцінюватимемо серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цього документа, але, що ще важливіше, за діями Москви,

– сказав Келлі.

Він також засудив нещодавні масовані атаки Росії на Україну, вважаючи їх такими, що "не демонструють бажання до миру".

Як відреагували на слова американця Росія та Україна

Постпред Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що Москва нібито має намір продовжувати серйозні прямі переговори з Україною. За словами окупанта, Росія запропонувала провести другий раунд прямих переговорів у понеділок у Стамбулі.

"М'яч на боці України: або переговори, а потім мир, або неминуча поразка України на полі бою з іншими умовами завершення конфлікту", – цинічно заявив Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН.

Заступниця постійного представника України в ООН Христина Гайовишин заявила, що Росія не показує жодного справжнього наміру зупинити війну. Українська дипломатка закликала країни запровадити суворіші санкції проти Москви.

Україна послідовно демонструє відданість дипломатії та залишається відкритою до будь-якого формату, який може дати відчутні результати,

– сказала вона.

Водночас Гайовишин додала, що Київ ніколи не визнає претензій Росії на будь-яку тимчасово окуповану українську територію, а також не потерпить втручання Москви в суверенні рішення України, зокрема в питаннях нашої оборони чи союзів.