Таку заяву зробив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку у четвер, 29 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Москву судитимуть у першу чергу за її діями

Келлі у виступі нагадав, що пройшло уже 3 місяці, як Радбез ухвалив резолюцію із закликом до якнайшвидшого припинення конфлікту між Росією та Україною. Увесь цей час, за його словами, Штати "невтомно працювали з обома сторонами, шукаючи шлях до миру".

Ми хочемо припинення цієї війни як першого кроку на шляху до миру. Сполучені Штати висунули пропозицію про негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню. Україна однозначно погодилася, чекаючи згоди Росії зробити те ж саме,

– заявив постпред США при ООН.

Він висловив сподівання, що Росія надасть варіант угоди зі своїм баченням припинення вогню, який вона досі не передала Україні.

Однак, Москву судитимуть не лише за документами, а у першу чергу за її діями.

"У цьому контексті ми рішуче засуджуємо рішення Росії минулими вихідними здійснити одні з найбільших ракетних та дронових атак на Україну з початку війни. Це нехтування людським життям не свідчить про бажання миру. Це має припинитися", – заявив Джон Келлі.

США не відмовляються від своїх принципів чи друзів

Келлі додав, що Штатам "доведеться розглянути можливість відмовитися від зусиль у переговорах щодо завершення конфлікту", якщо Росія вирішить вести війну й надалі.

Для ясності, роблячи це, ми не відмовляємося від своїх принципів чи друзів. Радше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату,

– сказав дипломат.

Водночас він запевнив, що Вашингтон прагне співпрацювати з Москвою, зокрема, в межах мирної ініціативи та запропонованого економічного пакета, а також додав, що "воєнного вирішення цього конфлікту не існує".

Своїми діями Росія лише шкодить собі

Келлі зауважив, що дії Росії лише продовжуватимуть шкодити її економіці, армії, нацбезпеці та міжнародній репутації. Він додав, що Штати розглядають можливість запровадити додаткові санкції.

"Президент Трамп від самого початку наголошував, що ця війна була стратегічною помилкою і ніколи не мала початися. Час не грає на користь тих, хто хоче її затягнути", – зауважив постпред США в ООН.

Насамкінець Келлі закликав "і Росію, і Україну ухвалити важке, історичне рішення на користь миру", зауваживши, що на них лежить відповідальність за завершення війни.

Якщо одна зі сторін виявиться нездатною або не захоче цього зробити – вона й матиме за це наслідки,

– наголосив дипломат.