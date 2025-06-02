Там сподіваються, що Україна візьме участь у зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левітт.

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У США вірять, що переговори 2 червня відбудуться

У Білому домі нагадали, що Трамп постійно спонукає Росію та Україну провести переговори і хоче саме дипломатично закінчити війну, а не на полі бою.

Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори,

– сказала Леввіт.

Вона додала, що США сподіваються, що наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки.

До слова, Леввіт також прокоментувала, чи збираються Штати брати участь у цих переговорах. За її словами, у Білому домі скажуть, якщо Трамп запланує надіслати свого представника.