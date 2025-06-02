Там надеются, что Украина примет участие во встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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В США верят, что переговоры 2 июня состоятся

В Белом доме напомнили, что Трамп постоянно побуждает Россию и Украину провести переговоры и хочет именно дипломатически закончить войну, а не на поле боя.

Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. И это встреча, к которой президент призвал и побудил эти две стороны собраться вместе и вести прямые переговоры,

– сказала Леввит.

Она добавила, что США надеются, что на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки.

К слову, Леввит также прокомментировала, собираются ли Штаты участвовать в этих переговорах. По ее словам, в Белом доме скажут, если Трамп запланирует прислать своего представителя.