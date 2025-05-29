Известно, что Украина уже передала россиянам свой документ с условиями для прекращения огня. Киев хочет, чтобы оккупанты представили меморандум перед вторым раундом переговоров. Пока он еще не согласился на встречу в Стамбуле 2 июня, передает 24 Канал.

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Что говорят в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт на брифинге заявила, что США желают, чтобы Россия и Украина встретились снова на следующей неделе. По ее словам, Вашингтон проинформирует, если президент Трамп решит направить на переговоры своего представителя.

Напомним, что после массированных атак 25 и 26 мая Дональд Трамп раскритиковал Путина, заявив, что тот "сошел с ума", ведь без надобности убивает гражданских людей. Кроме того, президент США выразил сомнение в том, что глава Кремля действительно хочет мира. Однако политик дал диктатору 2 недели на то, чтобы продемонстрировать желание закончить войну.