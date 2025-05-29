Відомо, що Україна вже передала росіянам свій документ з умовами для припинення вогню. Київ хоче, аби окупанти представили меморандум перед другим раундом переговорів. Наразі він ще не погодився на зустріч у Стамбулі 2 червня, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Білому домі

Речниця Білого дому Лівітт на брифінгу заявила, що США бажають, аби Росія та Україна зустрілися знову наступного тижня. За її словами, Вашингтон проінформує, якщо президент Трамп вирішить направити на переговори свого представника.

Нагадаємо, що після масованих атак 25 і 26 травня Дональд Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що той "збожеволів", адже без потреби вбиває цивільних людей. Крім того, президент США висловив сумнів у тому, що очільник Кремля справді хоче миру. Однак політик дав диктатору 2 тижні, на те, аби продемонструвати бажання закінчити війну.