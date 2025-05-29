Про це пропагандистським ЗМІ повідомила представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, передає 24 Канал.

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Хто представлятиме Росію

У Кремлі заявили, що склад їхньої делегації на переговорах щодо України, які Росія запропонувала провести 2 червня, залишиться тим самим.

Та ж російська делегація, виходимо з цього,

– сказала Захарова.

Нагадаємо, 16 травня групу з російських перемовників очолював помічник диктатора Владімір Мединський. Разом із ним у зустрічі брали участь заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу армії Ігор Костюков і заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

До слова, під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий заявив – склад української делегації на другому раунді переговорів залежатиме від складу російської.

Повідомлялося, що якщо окупанти не змінять представників, тоді "можна очікувати, напевно, такого ж складу української делегації".