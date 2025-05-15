Що відомо про усіх цих людей – напише 24 Канал. Головно це офіційна інформація, доступна у мережі, але також і те, що заведено називати "чутками" – та стосовно російських діячів воно часто ближче до правди, ніж публікації на сайтах Кремля.

Актуальна подія Затверджено склад делегації Росії для переговорів з Україною у Туреччині

Фасадний перемовник Владімір Мединський

Владімір Мединський – помічник президента Російської Федерації. Але народився він в Україні – у Смілі Черкаської області в 1970 році. Освіту здобув у Московському держінституті міжнародних відносин як журналіст. Має статус доктора історичних наук, хоча його праці нічого спільного ні з історією, ні загалом із наукою не мають.

Владімір Мединський / Фото AFP

Упродовж своєї кар’єри він працював у посольстві Росії у США, був депутатом Держдуми, міністром культури, помічником президента. Увесь час просував пропагандистські та шовіністичні історичні наративи з виправдовуванням російської агресії.

історичні наративи з виправдовуванням російської агресії. Його призначили керівником делегації Росії у Стамбулі у 2025, і саме він очолював таку ж делегацію під час переговорів з Україною у 2022. Мединського вважають фасадним перемовником Путіна, який не має реальної ваги у прийнятті рішень.

Сірий кардинал Міхаіл Галузін

Міхаіл Галузін – з 2018 року заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Народився у 1964, кар’єрний дипломат, працював на різних посадах у МЗС Росії, зокрема у посольствах у Болгарії, Сербії, Чорногорії, Північній Македонії. Зараз відповідає за "інтеграцію" окупованих територій України.

Міхаіл Галузін / Фото росЗМІ

Галузіна вважають експертом із зовнішньої політики, але хіба що в самій Росії. Він послідовно виступає за посилення впливу своєї країни на сусідів, підтримує її агресивну політику, а Україна, на його думку, "втратила суверенітет" через вплив Заходу.

а Україна, на його думку, "втратила суверенітет" через вплив Заходу. У соцмережах Галузіна називають сірим кардиналом російського МЗС, який займається брудною роботою з окупаційними адміністраціями. Також відомо про його тісні зв’язки з ФСБ.

Тінь Путіна Ігор Костюков

Ігор Костюков – начальник головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Фактично, з 2018 року це керівник ГРУ – російської розвідки. Народився у 1961, має звання адмірала, служив у військовій розвідці з 1980-х років.



Ігор Костюков / Фото росЗМІ

Костюкова вважають чи не ключовим організатором російських спецоперацій за кордоном (кібератаки, диверсії, вбивства) – в Україні, Сирії, в Африці тощо. Публічно майже не виступає, але коли виступає – завжди жорстко проти Заходу.

за кордоном (кібератаки, диверсії, вбивства) – в Україні, Сирії, в Африці тощо. Публічно майже не виступає, але коли виступає – завжди жорстко проти Заходу. У соцмережах Костюкова називають тінню Путіна, куратором його найсекретніших операцій і противагою впливу ФСБ. Примітно, що він перебуває під санкціями США, ЄС, Канади, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Технічний виконавець Алєксандр Фомін

Алєксандр Фомін – заступник міністра оборони Російської Федерації з 2017 року. Народився у 1959, військовий інженер, генерал-полковник. Відповідає за міжнародне військове співробітництво та контракти на постачання зброї.



Алєксандр Фомін / Фото росЗМІ