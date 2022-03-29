Вона розпочалася з виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана. Делегації ж привіталися доволі холодно, передає 24 канал.

До теми Віримо, що мир буде відновлено, – Ердоган виступив перед делегаціями України та Росії

Деталі початку зустрічі

Делегації не потиснули руки одне одному. Українська делегація прийшла першою. Коли ж приїхали росіяни, то наші з ними навіть не привіталися.

Перемовини ведуть у форматі віч-на-віч. При цьому голови делегацій Давид Арахамія та Володимир Мединський говорили також окремо.

У складі нашої делегації голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк та інші.

Як стартували переговори: дивіться відео