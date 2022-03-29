Ердоган запевнив, що він докладав усіх зусиль, аби військова агресія на півночі від його країни не розпочалась. Туреччина відчуває відповідальність за мир в регіоні.
Актуально Переговори України та Росії у Стамбулі стартували
Ердоган вважає, що мир буде відновлено
Я вважаю, що мир буде відновлено. Цей конфлікт нікому не принесе користі. Кожна зруйнована будівля відриває нас від майбутнього,
– зазначив президент Туреччини.
На думку Ердогана, зупинити це в силах представників обох сторін. Турецький президент наголосив на історичній відповідальності делегацій. У Стамбулі чекають на щасливу звістку.
Перемовини відбуваються у палаці Долмабахче
Зазначимо, що перемовини між українською та російською делегаціями стартували вранці 29 березня у президентському палаці Долмабахче. Переговори стали першою очною зустріччю з 7 березня.
Склад української делегації в Стамбулі:
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- депутати Андрій Костін і Рустем Умеров,
- радник голови ОП Михайло Подоляк,
- заступник голови МЗС Микола Точицький,
- заступник голови ОП Кирило Тимошенко,
- генерал Олександр Кириленко,
- дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.
У Стамбулі стартували перемовини України та Росії: дивіться відео