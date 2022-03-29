Ердоган запевнив, що він докладав усіх зусиль, аби військова агресія на півночі від його країни не розпочалась. Туреччина відчуває відповідальність за мир в регіоні.

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Ердоган вважає, що мир буде відновлено

Я вважаю, що мир буде відновлено. Цей конфлікт нікому не принесе користі. Кожна зруйнована будівля відриває нас від майбутнього,
– зазначив президент Туреччини.

На думку Ердогана, зупинити це в силах представників обох сторін. Турецький президент наголосив на історичній відповідальності делегацій. У Стамбулі чекають на щасливу звістку.

Перемовини відбуваються у палаці Долмабахче

Зазначимо, що перемовини між українською та російською делегаціями стартували вранці 29 березня у президентському палаці Долмабахче. Переговори стали першою очною зустріччю з 7 березня.

Склад української делегації в Стамбулі:

  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • депутати Андрій Костін і Рустем Умеров,
  • радник голови ОП Михайло Подоляк,
  • заступник голови МЗС Микола Точицький,
  • заступник голови ОП Кирило Тимошенко,
  • генерал Олександр Кириленко,
  • дипломат і колишній чиновник Олександр Чалий.

У Стамбулі стартували перемовини України та Росії: дивіться відео