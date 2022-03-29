Эрдоган заверил, что он прилагал все усилия, чтобы военная агрессия к северу от его страны не началась. Турция ощущает ответственность за мир в регионе.

Актуально Переговоры Украины и России в Стамбуле стартовали

Эрдоган считает, что мир будет восстановлен

Я считаю, что мир будет восстановлен. Этот конфликт никому не принесет пользы. каждое разрушенное здание отрывает нас от будущего,

– отметил президент Турции.

По мнению Эрдогана, остановить это могут представители обеих сторон. Турецкий президент отметил историческую ответственность делегаций. В Стамбуле ждут счастливого известия.

Переговоры проходят во дворце Долмабахче

Переговоры между украинской и российской делегациями стартовали утром 29 марта в президентском дворце Долмабахче. Переговоры стали первой очной встречей с 7 марта.

Состав украинской делегации в Стамбуле:

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

министр обороны Алексей Резников,

депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров,

советник председателя ОП Михаил Подоляк,

заместитель главы МИД Николай Точицкий,

заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко,

генерал Александр Кириленко,

дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и России: смотрите видео