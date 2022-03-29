Эрдоган заверил, что он прилагал все усилия, чтобы военная агрессия к северу от его страны не началась. Турция ощущает ответственность за мир в регионе.
Актуально Переговоры Украины и России в Стамбуле стартовали
Эрдоган считает, что мир будет восстановлен
Я считаю, что мир будет восстановлен. Этот конфликт никому не принесет пользы. каждое разрушенное здание отрывает нас от будущего,
– отметил президент Турции.
По мнению Эрдогана, остановить это могут представители обеих сторон. Турецкий президент отметил историческую ответственность делегаций. В Стамбуле ждут счастливого известия.
Переговоры проходят во дворце Долмабахче
Переговоры между украинской и российской делегациями стартовали утром 29 марта в президентском дворце Долмабахче. Переговоры стали первой очной встречей с 7 марта.
Состав украинской делегации в Стамбуле:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- министр обороны Алексей Резников,
- депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров,
- советник председателя ОП Михаил Подоляк,
- заместитель главы МИД Николай Точицкий,
- заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко,
- генерал Александр Кириленко,
- дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.
В Стамбуле стартовали переговоры Украины и России: смотрите видео