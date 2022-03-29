Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк о 10:19 повідомив, що у Туреччині вже почалися українсько-російські переговори.

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Перемовини України й Росії стартували

Раунд глав делегацій – Давида Арахамії та Володимира Мединського. Про фундаментальні положення переговорного процесу,

– написав Подоляк.

Він додав, що делегації паралельно працюють по всьому спектру суперечливих питань.

До слова, зустріч проходить у президентському палаці Долмабахче. Українську делегацію представляють Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк, Андрій Костін, Кирило Тимошенко, Рустем Умеров, Микола Точицький. Приблизно о 16:00 може бути кінцеве комюніке. Однак це за умови, якщо все піде за планом.

Зустріч делегацій з Ердоганом

Перед перемовинами з делегаціями сторін зустрівся і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він висловив сподівання на швидке встановлення миру. Політик зазначив, що у справедливому вирішенні конфлікту нібито немає бути переможених.

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