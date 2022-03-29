Ердоган сказав у виступі, що можливо делегаціям вдасться прийняти рішення, яке поверне процес у правове русло. Він вірить, що делегації не побояться взяти ініціативу в свої руки, повідомляє 24 канал.

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Ми впевнені, що рішення, які приймуть тут, забезпечать мир. Відповідальність за це лежить на нас і я в цьому впевнений. Переговори, які ви будете вести сьогодні просунуть цей процес і зроблять мир можливим. На вас зараз звернені очікування всього світу. Чекаємо на хорошу звістку,

– сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина не відіграє ролі в самому процесі, але намагатиметься забезпечити все можливе для його продовження. Адже продовження війни не приносить користі нікому.

"Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам і всім іншим. Ви, як делегації, несете історичну відповідальність за прийняті сьогодні рішення", – наголосив Ердоган.

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