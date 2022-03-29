Україна передусім вимагатиме припинення вогню

Міністр закордонних справ України наголосив місцевому телеканалу, що за дорученням президента Володимира Зеленського українська сторона не вестиме переговори про людей, землю та суверенітет.

Найперше Україна вимагатиме припинення вогню та стійкої угоди для неї під час мирних переговорів з Росією.

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Також Кулеба зазначив, що під час перемовин мінімальною вимогою буде вирішення гуманітарних питань, а максимальною — припинення вогню.

За його словами, за гарантіями безпеки повинен послідувати референдум в Україні. Втім, на переговорах у Туреччині його проведення не обговорюватиметься і це внутрішня справа України.

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