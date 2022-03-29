Украина, прежде всего, потребует прекращения огня

Министр иностранных дел Украины отметил местному телеканалу, что по поручению президента Владимира Зеленского украинская сторона не будет вести переговоры о людях, земле и суверенитете.

В первую очередь Украина потребует прекращения огня и устойчивого соглашения для нее во время мирных переговоров с Россией.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Также Кулеба отметил, что во время переговоров минимальным требованием будет решение гуманитарных вопросов, а максимальным – прекращение огня.

По его словам, за гарантиями безопасности должен последовать референдум в Украине. Впрочем, на переговорах в Турции его проведение не будет обсуждаться, и это внутреннее дело Украины.

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