Она началась с выступления президента Турции Реджепа Эрдогана. Делегации поздоровались довольно холодно, передает 24 канал.

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Детали начала встречи

Делегации не пожали руки друг другу. Украинская делегация пришла первой. Когда же приехали россияне, наши с ними даже не поздоровались.

Переговоры ведут в формате с глазу на глаз. При этом главы делегаций Давид Арахамия и Владимир Мединский также говорили отдельно.

В составе нашей делегации глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и другие.

Как стартовали переговоры: смотрите видео