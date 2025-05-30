Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в четверг, 29 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Москву будут судить в первую очередь по ее действиям

Келли в выступлении напомнил, что прошло уже 3 месяца, как Совбез принял резолюцию с призывом к скорейшему прекращению конфликта между Россией и Украиной. Все это время, по его словам, Штаты "неутомимо работали с обеими сторонами, ища путь к миру".

Мы хотим прекращения этой войны как первого шага на пути к миру. Соединенные Штаты выдвинули предложение о немедленном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня. Украина однозначно согласилась, ожидая согласия России сделать то же самое,

– заявил постпред США при ООН.

Он выразил надежду, что Россия предоставит вариант соглашения со своим видением прекращения огня, который она до сих пор не передала Украине.

Однако, Москву будут судить не только по документам, а в первую очередь по ее действиям.

"В этом контексте мы решительно осуждаем решение России в минувшие выходные осуществить одни из крупнейших ракетных и дроновых атак на Украину с начала войны. Это пренебрежение человеческой жизнью не свидетельствует о желании мира. Это должно прекратиться", – заявил Джон Келли.

США не отказываются от своих принципов или друзей

Келли добавил, что Штатам "придется рассмотреть возможность отказаться от усилий в переговорах по завершению конфликта", если Россия решит вести войну и в дальнейшем.

Для ясности, делая это, мы не отказываемся от своих принципов или друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата,

– сказал дипломат.

В то же время он заверил, что Вашингтон стремится сотрудничать с Москвой, в частности, в рамках мирной инициативы и предложенного экономического пакета, а также добавил, что "военного решения этого конфликта не существует".

Своими действиями Россия только вредит себе

Келли заметил, что действия России только будут продолжать вредить ее экономике, армии, нацбезопасности и международной репутации. Он добавил, что Штаты рассматривают возможность ввести дополнительные санкции.

"Президент Трамп с самого начала подчеркивал, что эта война была стратегической ошибкой и никогда не должна была начаться. Время не играет в пользу тех, кто хочет ее затянуть", – отметил постпред США в ООН.

Наконец Келли призвал "и Россию, и Украину принять трудное, историческое решение в пользу мира", заметив, что на них лежит ответственность за завершение войны.

Если одна из сторон окажется неспособной или не захочет этого сделать – она и будет иметь за это последствия,

– подчеркнул дипломат.