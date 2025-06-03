Украинской ПВО удалось сбить 75 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия снова атакует "Шахедами": где сейчас дроны, какие области под угрозой

Сколько "Шахедов" сбила ПВО

Россияне ночью атаковали 112 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Чауды на территории временно оккупированного Крыма.

Согласно обнародованной информации, основными направлениями воздушного удара стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области. Зафиксировали попадание по меньшей мере 11 локациях.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге и Севере страны. 60 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны/подавлены РЭБ,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

По данным Воздушных сил, сегодняшнее вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К слову, в частности, в Сумской ОВА сообщили, что этой ночью враг нанес удар по территории Шосткинской общины. Вследствие российской атаки БПЛА были повреждены около 10 частных домов, одна многоэтажка, а также другие объекты инфраструктуры.