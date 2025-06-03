Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Какие последствия атаки БПЛА на Сумщине

В Сумской ОВА сообщили, что этой ночью враг нанес удар по территории Шосткинской общины.

Предварительно, было попадание БПЛА. К счастью, люди не пострадали,

– говорится в сообщении.

Вследствие российской атаки БПЛА были повреждены около 10 частных домов, одна многоэтажка, а также другие объекты инфраструктуры.

Сейчас продолжается ликвидация последствий удара и фиксация повреждений.

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К слову, этой ночью от удара российских "Шахедов" пострадала также Одесса. Там по разным адресам вспыхнули пожары, самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. В ГСЧС также сообщили о 4 пострадавших.