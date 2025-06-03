Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

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Какие последствия удара по Одессе 3 июня

Ночью в Одессе раздавались взрывы. Тогда говорилось о пожаре, и не было известно, что именно повреждено.

Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданскую инфраструктуру, сгорели машины,

– написал Труханов.

Фото последствий атаки на Одессу 3 июня / Фото с телеграмм-канала Геннадия Труханова

По его словам, сообщения о пострадавших пока отсутствуют. Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку.



Люди смогут получить помощь из городского бюджета и компенсации по программе "еВідновлення".