Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.
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Какие последствия удара по Одессе 3 июня
Ночью в Одессе раздавались взрывы. Тогда говорилось о пожаре, и не было известно, что именно повреждено.
Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданскую инфраструктуру, сгорели машины,
– написал Труханов.
Фото последствий атаки на Одессу 3 июня / Фото с телеграмм-канала Геннадия Труханова
По его словам, сообщения о пострадавших пока отсутствуют. Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку.
Люди смогут получить помощь из городского бюджета и компенсации по программе "еВідновлення".