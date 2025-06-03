Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.
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Які наслідки удару по Одесі 3 червня
Вночі в Одесі лунали вибухи. Тоді мовилося про пожежу, та не було відомо, що саме пошкоджено.
Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки,
– написав Труханов.
Фото наслідків атаки на Одесу 3 червня / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова
За його словами, повідомлення про постраждалих наразі відсутні. Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання.
Також Труханов виклав відео. У ролику помітні вирви від обстрілу.
Наслідки удару по Одесі вночі 3 червня: дивіться відео
Люди зможуть отримати допомогу з міського бюджету та компенсації за програмою "єВідновлення".