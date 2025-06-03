Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.

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Які наслідки удару по Одесі 3 червня

Вночі в Одесі лунали вибухи. Тоді мовилося про пожежу, та не було відомо, що саме пошкоджено.

Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки,

– написав Труханов.

Фото наслідків атаки на Одесу 3 червня / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

За його словами, повідомлення про постраждалих наразі відсутні. Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання.

Також Труханов виклав відео. У ролику помітні вирви від обстрілу.

Наслідки удару по Одесі вночі 3 червня: дивіться відео

Люди зможуть отримати допомогу з міського бюджету та компенсації за програмою "єВідновлення".