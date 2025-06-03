На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської ОВА.

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Перші дані про наслідки атаки

За словами очільника обласної військової адміністрації, у місті зафіксовані пошкодження:

багатоповерхівок;

школи;

кількох магазинів;

зупинки;

будинків у приватному житловому секторі.



Один з приватних будинків згорів після атаки Росії / Фото з телеграм-каналу Бражинського

Крім цього, окупанти також влучили у промислове підприємство. Рятувальники локалізують там пожежу.

Що відомо про постраждалих

Спочатку голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок атаки є троє поранених – жінка та двоє чоловіків. Він додав, що їх госпіталізували із серйозними травмами.

О 04:43 керівник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський повідомив, що постраждалих більше – двоє жінок та двоє чоловіків. Чоловіки, за його словами, зазнали тяжких поранень.