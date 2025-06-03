Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
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Що відомо про вибухи у Полтаві
Повітряна тривога в області триває з 23:37. О 2:26 у Повітряних силах попереджали про групи "Шахедів", що летять у напрямку міста.
Жителів Полтави просили залишатися в укриттях. Зазначимо, що про відбій тривоги у регіоні оголосили о 3:18.
Довідка. Наприкінці травня Росія атакувала Полтавщину дронами, працювала ППО. Тоді, на щастя, влучань, травмованих та загиблих – не було.
Під ударом – також Чернігів
У Чернігові російський дрон влучив у приватний сектор. Інформацію про наслідки ще уточнюють, повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо – є жертви.