Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

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