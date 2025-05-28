Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
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Росіяни атакували Україну за допомогою ударних БпЛА та балістичного озброєння. Загроза була і для Полтавської області, проте там влучань не відбулося.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
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