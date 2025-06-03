Официальной информации о последствиях пока нет.

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Что известно о взрывах в Полтаве

Воздушная тревога в области продолжалась с 23:37. В 2:26 в Воздушных силах предупреждали о летящих в направлении города группах "Шахедов".

Жителей Полтавы просили оставаться в укрытиях. Отметим, что об отбое тревоги в регионе объявили в 3:18.

Справка. В конце мая Россия атаковала Полтавщину дронами, работала ПВО. Тогда, к счастью, попаданий, травмированных и погибших – не было.

Под ударом – также Чернигов

В Чернигове российский дрон попал в частный сектор. Информацию о последствиях уточняют, сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Предварительно – есть жертвы.