Українській ППО вдалося збити 75 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" збила ППО

Росіяни вночі атакували 112 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди, що на території тимчасово окупованого Криму.

Згідно з оприлюдненою інформацією, основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Зафіксували влучання у щонайменше 11 локаціях.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні та Півночі країни. 60 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

За даними Повітряних сил, сьогоднішній ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

До слова, зокрема, у Сумській ОВА повідомили, що цієї ночі ворог завдав удару по території Шосткинської громади. Внаслідок російської атаки БпЛА були пошкоджені близько 10 приватних будинків, одна багатоповерхівка, а також інші об'єкти інфраструктури.